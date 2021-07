Após ampliação, aeroporto de Passo Fundo será o segundo maior do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Governo do RS

Às 9h34 de quarta-feira (28/7), o governador Eduardo Leite pousou na nova pista do aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo. Ainda em obras de ampliação e modernização, foram investidos R$ 49 milhões no terminal, o que possibilitará que ele receba aeronaves maiores e haja mais oferta de destinos para rotas dentro e fora do Rio Grande do Sul.

“Essas obras dão a Passo Fundo uma outra condição para a aviação regional e para conexão da região norte gaúcha com grandes centros do país. Região essa que é destaque no agronegócio e na indústria de implementos agrícolas, por isso precisa de um aeroporto do tamanho do fôlego que ela tem do ponto de vista econômico“, destacou o governador. “Ao final das obras, este será o maior aeroporto do interior do Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas do Salgado Filho, da capital.”

Iniciadas em novembro do ano passado, as obras no Lauro Kortz avançam em ritmo acelerado, tanto que a entrega, inicialmente prevista para novembro de 2022, deve ser antecipada para fevereiro. Os recursos investidos são oriundos da Secretaria Nacional de Aviação Civil, com contrapartida de R$ 7,5 milhões do governo do Estado.

“Certamente entregaremos um aeroporto de referência, com capacidade para aeronaves maiores e mais segurança nas operações de voo, o que resultará em novas opções de linhas aéreas para a população”, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “A economia de Passo Fundo, inclusive, já está girando em razão das obras, e novos investidores já começam a projetar negócios na cidade.”

A reforma da pista já foi concluída, incluindo a instalação de novos equipamentos de segurança, como o sistema de balizamento luminoso que auxilia a navegação área e permite a operação por instrumentos.

O cronograma prevê reformas no pátio das aeronaves, que comportará de quatro a cinco aeronaves, o dobro da capacidade atual, e um novo terminal de passageiros, que passará dos atuais 300 metros quadrados para mais de 2 mil metros quadrados, incluindo edificações acessórias.

Texto: Vanessa Kannenberg

Edição: Vitor Necchi/Secom

Fotos: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

