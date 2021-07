Recém-nascida arremessada de ônibus em Panambi recebe alta do Hospital Vida & Saúde

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Nessa terça-feira (27), teve alta no Hospital Vida & Saúde, em Santa Rosa, a recém-nascida que foi transferida de Panambi após ser arremessada de um ônibus. Internada desde o dia 30 de junho no HVS, Ana Vitória permaneceu durante 24 dias na UTI Neonatal e três dias na UTI Pediátrica da Instituição.

Durante a internação, ela recebeu acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, onde realizou uma série de exames e um rigoroso acompanhamento do serviço de referência das UTIs Neonatal e Pediátrica.

De acordo com os médicos, a recém-nascida recebeu alta com uma melhora significativa e progressiva em relação ao quadro clínico inicial, não sendo possível, entretanto, determinar possíveis sequelas futuras. A bebê seguiu aos cuidados do Conselho Tutelar de Panambi e deve manter acompanhamento clínico continuado com equipe multiprofissional, incluindo avaliações regulares com neuropediatras.

Fonte: Rádio Sul brasileira

