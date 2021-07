Orlando Drummond, o ‘Seu Peru’, morre no Rio de Janeiro

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: arquivo pessoal

Orlando Drummond, que ficou conhecido pelo personagem Seu Peru, na primeira versão da Escolinha do Professor Raimundo, morreu nesta terça-feira (27), aos 101 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao R7 por um dos netos do artista, Alexandre Drummond: “Vovô descansou”.

Em maio deste ano, o artista veterano ficou internado por dois meses em um hospital do Rio de Janeiro devido a um quadro de infecção urinária. Na época, a família explicou Orlando Drummond seria melhor assistido no hospital. Apesar do susto, ele se recuperou e teve alta médica no dia 12 de junho. Orlando deixa dois filhos, cinco netos e três bisnetos.

Trajetória

Orlando Drummond nasceu em 18 de outubro de 1919, no Rio de Janeiro. O ator começou a carreira no rádio, em 1942. Foi dessa primeira oportunidade profissional, aliás, que ele acumulou experiências para desenvolver o trabalho de sucesso como dublador. Ao longo da trajetória profissional, ele atuou como dublador de personagens infantis como: Scooby Doo, Popeye e Alf, o ETeimoso.

Humor

Orlando Drummond ficou conhecido do grande público com o personagem Seu Peru, na tradicional escolinha comandada por Chico Anysio. Ao todo, o comediante integrou o elenco da produção televisiva por seis anos seguidos. No entanto, esteve no ar em diversas ocasições, inclusive pelo canal Viva, na TV fechada, que atualmente reprisa o programa humorístico.

Em maio de 2019, ele foi homenageado pelo elenco da nova versão do programa. Na ocasião, o ator Marcos Caruso, que interpreta o Seu Peru agora, não segurou a emoção durante o reencontro com o “dono” do personagem mitológico.

Internet

Com o auxílio de um dos netos, Drummond decidiu entrar para as redes sociais aos 99 anos. À época, o comediante caiu rapidamente nas graças dos internautas com publicações mostrando o seu dia a dia.

Correio do Povo

