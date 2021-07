Madrugada tem temperaturas negativas em cidades do RS; Canguçu registrou neve

Compartilhar Pin 0 Compart.

A madrugada desta quarta-feira (28) teve temperaturas negativas em cidades do Rio Grande do Sul, segundo a Somar Meteorologia. Em São José dos Ausentes fez -3ºC.

Em Vacaria fez -1,4ºC, em Cambará do Sul -1,2ºC com sensação de -11,2ºC e em Serafina Corrêa -1ºC.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

A Somar confirmou a ocorrência de neve e chuva congelada em Canguçu, no Sul do estado, na manhã de terça-feira (27). Esta é o sexto dia do ano que neva no Brasil. (veja vídeo acima)

Veja outras temperaturas mínimas



Porto Alegre: 5,7°C, com sensação de 0,8°C

Alegrete: 2,6°C, com sensação de -1,9°C

Bento Gonçalves: 1,3°C, com sensação de -5,0°C

Camaquã: 4,7°C, com sensação de 0,1°C

Cruz Alta: 0,5°C, com sensação de -3,5°C

Lagoa Vermelha: 0,1°C, com sensação de -7,9°C

Palmeira das Missões: 0,5°C, mesma sensação

Passo Fundo: -0,4°C, com sensação de -5,0°C

Quaraí: 1,1°C, mesma sensação

Santa Rosa: -0,9°C, com sensação de -3,8°C

São Vicente do Sul: 2,8°C, com sensação de -1,4°C

Serafina Corrêa: -1°C, mesma sensação

Soledade: -0,8°C, com sensação de -8,6°C

Tupanciretã: 2,1°C, com sensação de -3,8°C

Uruguaiana: 2,5°C, com sensação de -0,4°C

Previsão do tempo

De acordo com a Somar, há condições para chuva congelada e neve durante o final da manhã e à tarde desta quarta-feira nas regiões Sul e Campanha. No final do dia, a previsão é de neve na Serra.

Na quinta-feira (29) a previsão de neve para a serra gaúcha é ainda maior devido ao frio que ganha cada vez mais intensidade e a umidade que sopra do oceano e favorece a formação de nuvens carregadas.

O dia começa também com previsão de geada ampla em diversos municípios gaúchos, e somente áreas litorâneas que terão bastante nebulosidade ao longo do dia e temperaturas levemente mais altas, não têm risco de geada.

Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...