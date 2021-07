Esperança do Sul se aproxima de imunizar todo o público-alvo contra a Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Esperança do Sul emitiu um novo relatório de vacinas, onde nele mostram 2.390 pessoas contempladas com a primeira dose e 984 que já receberam a segunda dose.

Nesta semana também foi emitido um comunicado a respeito da vacinação de adolescentes entre 12 e 18 anos com comorbidades, estes serão imunizados apenas sob agendamento no fichário do Posto de Saúde, eles devem apresentar cópias de exames ou receitas de medicamentos que comprovem a comorbidade.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

O avanço da vacinação deixou seu reflexo no município, o município tem apenas dois casos ativos e nenhuma hospitalização.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Curtir isso: Curtir Carregando...