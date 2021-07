Brigada Militar de Miraguaí é beneficiada pelo Projeto Apoiar Fundo Social do Sicredi

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Brigada Militar de Miraguaí, através do Consepro, Conselho Municipal Pró Segurança Pública, foi contemplada com o valor de 7.000,00 (sete mil reais) do Projeto Apoiar Fundo Social do Sicredi.

O Consepro juntamente com a Brigada Militar desenvolveu o Projeto “Miraguai Monitorado”, com o objetivo de ampliar os canais de monitoramento do município e dos Bairros Tronqueiras e Irapuá e ainda aquisição de equipamentos para o uso diário no serviço de Policiamento Ostensivo.

Com os materiais recebidos a Brigada passou a ter uma ampla sala de monitoramento, abrangendo com isso mais lugares para vigilância.

O Consepro, através de seu presidente Valmir Bergonci e a Brigada Militar através do seu comandante, Soldado Charles, agradecem a parceria e a disponibilidade do Sicredi, na pessoa do seu gerente Jairo Roberto Wolff e da colaboradora Carolina Ribeiro Hermes.

