Ao menos 14 municípios do RS têm temperaturas negativas nesta quarta-feira

Foto: Rádio Alto Uruguai – Erval Novo interior de Três Passos

A previsão de frio intenso no Rio Grande do Sul se confirmou nesta quarta-feira (28). Pelo menos 13 municípios amanheceram com temperaturas negativas no Estado. A menor foi registrada em Bom Jesus, na Serra, onde os termômetros marcaram -3°C, às 8h.

Também houve marcas abaixo de zero em Vacaria (-2,6°C), Cambará do Sul (-2,5°C), Soledade (-2,1°C), Santa Rosa (-2°C), Lagoa Vermelha (-1,8°), Serafina Corrêa e Caxias do Sul (-1,5°C), Passo Fundo (-1,3°C), Erechim (-1,2°), Cruz Alta (-1,1°C), Santo Augusto e Canela (-0,5°) e Quaraí (-0,1°). Desses municípios, ao menos cinco têm a menor temperatura do ano: Cambará, Soledade, Lagoa Vermelha, Erechim e Canela. A menor sensação térmica foi sentida em Vacaria: -10,7°C.

Na região Celeiro, praticamente todos os municípios registraram a formação de geada, especialmente em áreas de baixadas (fotos de Três Passos mostram a formação de geada em muitos pontos).

Ao longo do dia, as máximas não devem ultrapassar os 15°C. A maior temperatura deve ocorrer no Litoral Norte. Em Capão da Canoa, pode fazer 14°C e em Tramandaí, 13°C.

A previsão de neve se mantém para a Serra entre a quarta e a quinta-feira (29). Em Santa Catarina, os termômetros também ficaram abaixo de zero. De acordo com o G1, Bom Jardim da Serra marcou -7,8°C, e Urupema, -7,25°C.

Fonte: Rádio Alto Uruguai e GZH

