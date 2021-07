Nadador gaúcho Fernando Scheffer é bronze nos 200m livre em Tóquio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução

Tem gaúcho no pódio nas Olimpíadas de Tóquio. O canoense Fernando Scheffer conquistou a medalha de bronze na final dos 200m livre masculino. Essa foi a primeira medalha da natação brasileira nessa edição dos Jogos. A disputa foi na noite desta segunda-feira (26), manhã de terça em no Japão.

— Primeiro quero agradecer a todo mundo que ficou acordado no Brasil, para torcer, mandar boas vibrações. Esta medalha é de todo mundo. Não pensei em medalha, em resultado. Só queria nada feliz, nadar aproveitando cada metro, cada braçada e acho que deu supercerto. Tanto é que eu bati na borda, vi o placar, nem acreditei — disse Fernando à Rádio Gaúcha após o resultado.

Com o tempo de 1min44s66, novo recorde sul-americano, que já havia sido quebrado por Scheffer na fase classificatória. O Brasil não chegava à final dessa prova desde 1996, nas Olimpíadas de Atlanta, quando Gustavo Borges trouxe para o país a medalha de prata.

— Não estava nem pensando em tempo, nem em resultado. Claro que a gente treina pra isso. A gente treina todos os dias pensando no máximo. Era nosso objetivo subir no pódio, fazer um recorde sul-americano. Mas nesta prova só pensei em fazer a melhor performance da minha vida e muito feliz em ter aplicado isso na hora certa — comemorou. — Isso só vem para mostrar aí que a gente pode muito mais do que a gente pensa. Deixar acontecer, deixar fluir. Às vezes agente se deixa cobrar demais. O nosso foco tem que ser a gente, não a raia do lado — emendou o nadador gaúcho.

Fonte: GauchaZH

