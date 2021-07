Humaitá: Posto de Saúde e Hospital Adesco restringem atendimentos após casos de Covid entre profissionais

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Rádio Alto Uruguai

A Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá comunica que o posto de saúde está fechado nesta terça-feira (27). A suspensão dos atendimentos se deve à necessidade de sanitização do ambiente após a confirmação de casos de Covid-19 entre profissionais da Unidade Básica de Saúde. Segundo a secretaria, foram registrados três casos positivos, além de outros suspeitos.

Nesta terça-feira (27), à tarde, também não haverá aplicação de testes contra a Covid-19. A partir desta quarta (28) até sexta-feira (30) somente serão atendidos casos de urgência e emergência no posto de saúde. No entanto as viagens para consultas especializadas serão realizadas normalmente. Os atendimentos de enfermagem, psicológicos, da nutricionista, bem como as vacinas de rotina serão reagendados.

Na quinta-feira (29), nos turnos da manhã e tarde, a aplicação de segundas doses contra a Covid-19, em Humaitá, ocorrerá normalmente no pavilhão anexo à Escola Fernando Ferrari. A Secretaria Municipal de Saúde pede a colaboração e compreensão de todos. As medidas adotadas foram recomendadas pela 17ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

Hospital Adesco de Humaitá também restringe atendimentos

O Hospital Comunitário Adesco de Humaitá emitiu um comunicado no qual informa que está atendendo apenas casos de urgência e emergência. A entidade relata que, devido aos inúmeros atendimentos de pacientes infectados pela Covid-19, vários funcionários acabaram também testando positivo “mesmo com todos os cuidados necessários e uso de EPI’s”, diz trecho da nota.

Sendo assim, para evitar a disseminação do coronavírus, o hospital pede encarecidamente que a comunidade se conscientize e busque atendimento apenas em casos de urgência ou emergência.

Boletim regional informa novos casos na cidade

Em Humaitá, conforme boletim atualizado nesta segunda-feira (26) pela 17ª CRS, oito novos casos de Covid-19 foram registrados. Detalhes devem ser divulgados por meio de boletim da Secretaria Municipal de Saúde.

Rádio Alto Uruguai

