Duas pessoas morrem, e veículos pegam fogo após colisão na BR-386, em Triunfo

Foto: PRF

Dois veículos, entre eles um caminhão, pegaram fogo após colisão na BR-386, em Triunfo, na Região Metropolitana, no começo da manhã desta terça-feira (27). O acidente ocorreu entre os km 407 e 408, na localidade de Vendinha, por volta das 5h30min.

O motorista do caminhão saiu ileso e informou que bateu em um carro no sentido Capital-Interior. A carga do veículo, de arroz, tombou no sentido contrário.

Já o automóvel envolvido na batida, cujo modelo ainda não foi confirmado, foi encontrado carbonizado. Havia dois corpos dentro do carro — as vítimas, um homem e uma mulher, ainda não tiveram os nomes divulgados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os bombeiros atenderam a ocorrência. A rodovia chegou a ser totalmente bloqueada, nos dois sentidos, mas já foi liberada de forma parcial.

Fonte: Gaúcha ZH

