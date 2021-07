Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Policiais militares do 7° BPM flagraram aglomerações no Balneário Cascata, em Humaitá no final do último domingo.

No local cerca de 300 pessoas estavam aglomeradas, ouvindo som alto, sem fazer uso de máscaras e álcool em gel.

Um som automotivo foi removido de um veículo e o autor responsabilizado por perturbação do sossego alheio. Quando a Brigada Militar chegou, as pessoas se evadiram do local, inclusive o responsável.

Fonte: Brigada Militar

