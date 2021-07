Tenente Portela registra o 33° por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Tenente Portela confirmou na manhã desta segunda-feira (26), o 33° óbito em decorrência da Covid-19. A vítima é um homem de 53 anos, sem comorbidades.

Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 02 de junho, sendo internado no Hospital Santo Antônio no dia 11 de junho. Foi transferido para a UTI Covid no dia 15 de junho, vindo a óbito hoje, 26 de julho.

Tenente Portela tem hoje, quatro casos ativos de coronavírus e cinco suspeitos aguardando resultado laboratorial.

Há quatro portelenses internados no Hospital Santo Antônio, sendo, um caso positivo para Covid-19 na UTI Covid e três suspeitos na Enfermaria Covid.

O Hospital portelense tem ainda dez pacientes de outros municípios hospitalizados em virtude da doença. Três estão na UTI Covid e sete na Enfermaria Covid.

