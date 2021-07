RS terá chuva e raios antes da chegada da onda de frio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Previsão do tempo de chuva e muitas trovoadas na véspera do começo da onda de frio. A segunda-feira é de mudança do tempo no Rio Grande do Sul com o fim da sequência de dias de sol e a volta da instabilidade ao estado gaúcho, precedendo uma poderosa massa de ar polar que trará frio muito intenso e chance de neve no restante da semana.

Uma frente fria traz chuva para o Rio Grande do Sul desde o começo do dia para e que será intercalada no decorrer do dia com momentos de melhoria. A instabilidade deve se concentrar principalmente em locais do Oeste, do Centro e do Sul gaúcho. Os volumes de chuva não chegam a ser altos, mas pancadas fortes isoladas de muito curta duração são previstas.

O sistema frontal que se intensifica e se organizada sobre o Estado ainda traz uma grande quantidade de raios com um dia marcado por muitas trovoadas. Com nuvens de maior desenvolvimento vertical e uma alta incidência de raios não se pode descartar o risco de queda localizada de granizo.

Em pontos mais ao Norte (Alto Uruguai) e o Nordeste do Rio Grande do Sul (área mais ao Norte dos Aparados e do Litoral) o dia pode ser de sol, nuvens e temperatura alta com aumento de nebulosidade e a chuva somente chegando em alguns municípios na terça.

Amanhã, aliás, o sistema frontal traz chuva no Nordeste e no Norte gaúcho enquanto nas demais regiões o tempo firma com o começo do ingresso de uma poderosa massa de ar polar com vento e queda muito acentuada da temperatura em todas as áreas do estado gaúcho até o final do dia, o que deve se dar com rajadas de vento.

A frente fria traz chuva ainda para a maior parte de Santa Catarina e diversos pontos do Paraná. No final do dia já não se descarta neve em pontos mais ao Norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Entre terça e quarta espera-se chuva a chuva associada à frente fria chegue nos estados de São Paulo e em parte do Mato Grosso do Sul, estendendo-se depois até alguns pontos do Sul de Minas Gerais e ao estado do Rio de Janeiro.

A quarta pode ser muito fria e de instabilidade na cidade de São Paulo. Já entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina as nuvens com instabilidade trazem possibilidade de neve noite, em diferentes regiões.

MetSul Meteorologia

