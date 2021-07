PRF atende acidente fatal em Roque Gonzales

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

Por volta de 01h45 de domingo (25), a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender um acidente de trânsito no km 685 da BR 392 em Roque Gonzales.

Chegando ao local, foi constatado uma colisão frontal envolvendo os veículos Ford Escort emplacado em São Pedro do Butiá, conduzido pelo proprietário, com 50 anos, o qual veio a óbito no local, e Astra de Roque Gonzales, com 04 pessoas que foram encaminhadas com lesões leves para o hospital de Roque Gonzales.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

O trânsito no local ficou parcialmente obstruído, até próximo das 06h00.

O acidente ocorreu quando o Escort, deslocava-se no sentido Roque Gonzales – São Pedro do Butiá, quando invadiu a pista contrária se colidiu no Astra.

PRF

Curtir isso: Curtir Carregando...