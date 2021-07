Do berço da erva-mate para um dos maiores palcos do Brasil

Compartilhar Pin 0 Compart.

O The Voice Kids encerrou, na tarde deste domingo (25), sua fase de Audições às Cegas. Natural de Palmeira das Missões, Júlia Antonini, de 13 anos, impressionou todos os jurados nos primeiros segundos de Love of my life, do Queen. Como os times já estavam fechados, isso significa que ela, ao optar por entrar no time de Michel Teló, ocupa uma vaga extra na equipe do cantor.

Encerrada a fase das audições, agora o programa parte para sua segunda etapa. Nas batalhas, os cantores de cada time disputam entre si — cabe ao técnico da equipe decidir quem segue no reality show.

Júlia, começou sua carreira no auto de Natal em 2016, na Igreja a qual ela e sua família participam. Após isso, dedicou-se a cantar músicas em festivais tradicionalistas, já que desde pequena dança em Centros de Tradições Gaúchas, sendo o CTG Sinuelo da Querência sua primeira “casa”, onde permanece até hoje.

Seu professor de música, Cristiano Sonntag, relata que apesar da idade, ela já carrega experiência. Com aproximadamente quatro anos de música e estrada, Júlia sempre foi uma menina muito apaixonada pelo canto, dedicada à sua rotina de estudos e muito segura nos palcos.‘’Tenho absoluta certeza que é um grande passo para a enorme carreira artística que a espera’’, pontuou.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, juntamente a Administração Municipal e o cinema da cidade, promoveram a transmissão do programa ao vivo no Centro Cultural, que contou com a participação de cerca de cem pessoas da comunidade palmeirense. A emoção no olhar de todos que estavam ali presentes retratou a singularidade do momento para todo o município. O prefeito, Evandro Massing, prestigiou toda a apresentação da cantora e frisou que é um enorme orgulho para o município ter uma jovem tão talentosa carregando o nome de Palmeira em um evento com a proporção do The Voice Kids. “Nesse momento encontram-se duas coisas: o teu talento e uma grande oportunidade’’, destacou.

A artista deixou todos os ouvintes com frio na barriga, pois foi a última a se apresentar e conquistar seu espaço no programa, já que os times dos três jurados estavam completos. Júlia cantou a música Love Of My Life, do Queen e recebeu as três cadeiras viradas para sua voz doce e única. ‘’Eu fico muito emocionada e muito honrada de poder representar e levar o nome da nossa cidade e região para todo o país’’, descreveu Júlia.

Além disso, a cantora afirmou ser uma forma de agradecimento dela e de sua família. ”É uma forma para agradecer a nossa Terra, pois é aqui que me dão todo o suporte e também foi aqui onde tudo começou’’, conta emocionada ao falar do início de sua carreira.

Logo após o final do programa, foi realizado uma carreata em homenagem e comemoração a artista, que passou pelas principais ruas da cidade. A população que assistiu o programa de suas casas, transmitia a emoção e orgulho ao acenar, Júlia relata o quão incrível está sendo realizar esse sonho ao lado de sua comunidade. ‘’É uma emoção imensa chegar até onde cheguei, são poucos que conseguem alcançar seus objetivos e poder inspirar outras crianças e até pessoas mais velhas de que tudo é sempre possível, me motiva ainda mais’’, enfatizou.

Para os pais de Júlia, ver a filha levar alegria às pessoas é a maior motivação que se pode ter. ‘’Poder ver o brilho no olhar das pessoas nesse período difícil, nos faz acreditar que ainda temos um futuro’’, relatou o pai da artista, Fernando Antonini.

Júlia escolheu ficar no time de Teló, que garantiu 25 vozes em sua estreia como técnico no Kids. A gaúcha optou por entrar para a equipe do cantor, pois ele, assim como ela, também cantou por muito tempo em CTGs.

A partir de agora, o programa entra na etapa das Batalhas, que é quando os técnicos dividem seus times em trios para cantarem uma mesma música e, dessa forma, escolhem apenas uma voz para continuar no programa. A gaúcha diz que seguirá com toda sua força, representando a comunidade palmeirense e região, afinal, o berço da erva-mate se tornou referência nacional, pela sua cultura, arte e honra à tradição.

Fontes e fotos: Gaucha ZH e Secretaria de Cultura e Turismo Palmeira das Missões

Vaga Bônus? 🤯 Michel Teló é surpreendido, e Márcio Garcia explica novidade no #TheVoiceKids; entenda! ➡️ https://t.co/DGASB7PpGG pic.twitter.com/0lajzzXC1r — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) July 25, 2021

