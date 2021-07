Dentro do Jogo: Sem sorte e competência

Compartilhar Pin 0 Compart.

De pouco adianta ter volume ofensivo com boas chegadas ao ataque se no final é desperdiçado.

Inter e Grêmio estão abusando nas chances de gols jogadas fora. Criam, mas não aproveitam, está faltando sorte e principalmente competência.

O preço de tanto desperdiço é alto e a dupla paga caro por isso, com eliminações traumáticas nas competições continentais e posições indesejadas no brasileirão.

Aliado a queda brusca da bola que vinham jogando. Trocas no comando que até o momento não deram o resultado esperado e desejado.

Mudanças táticas sem efeito dentro de campo. Jogadores que vinham sendo sólidos com boas atuações decaem e comprometem a equipe com erros individuais. Resultados muito abaixo do que ambos podem apresentar.

É preocupante a atual campanha colorada e tricolor no brasileirão, um no Z-4 e outro chegando perto. Infelizmente a dupla vai brigar contra o rebaixamento. Esperamos que retomem suas boas atuações e que tenham competência para que o pior não aconteça.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

