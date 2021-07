BM prende dois homens por posse irregular de arma de fogo em Jóia

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na madrugada deste domingo (25/07/2021), a Brigada Militar do Município de Jóia, atuando em conjunto com a Força Tática do 29º BPM, quando em patrulhamento na localidade do Assentamento Rondinha, abordou uma camionete Saveiro, de cor azul, em atitude suspeita, com 06 pessoas no seu interior.

Durante a abordagem duas pessoas identificadas foram liberadas por estarem em situação normal, porém, o condutor do veículo um homem de 23 anos, natural de Jóia, sem antecedentes criminais, assumiu a propriedade de uma espingarda Cal .28 sem marca, com seis cartuchos que estava no veículo.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

O carona identificado como um homem de 52 anos, natural de Palmeira das Missões, com antecedentes por violação de domicílio, vias de fato e crimes contra a flora, assumiu a propriedade de uma espingarda de pressão possivelmente adulterada para Cal. .22, que também foi localizada juntamente com 22 cartuchos calibre .22, no interior veículo.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão para os acusados que foram conduzidos para exames de praxe e posteriormente apresentados na Delegacia de Polícia de Ijuí juntamente com as armas e munições apreendidas onde foi feito o devido registro e as partes liberadas.

Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...