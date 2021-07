Barra do Guarita se mobiliza para atender moradores em vulnerabilidade devido a previsão de frio extremo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Marcos Benites

O prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Tissot Locatelli convocou um reunião de urgência com integrantes da Administração Municipal, Defesa Civil e Assistência Social do município, devido a previsão de frio extremo no RS nos próximos dias.

Foram definidas várias ações, entre elas uma campanha de agasalhos e cobertores, para complementar os que o município já possui.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Foi lançado um pedido de apoio de todos que podurem auxiliar nesse momento.

Pontos de coleta em Barra do Guarita:

Neste domingo: residências de Selvio Vogt, Dioneia Pereira (49 984234261), Dioneia Siqueira, Zeliria Moreira, Vanice Raquel Machado.

A partir de segunda-feira as doações podem ser enviadas à Assistência Social/CRAS de Barra do Guarita.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...