Vigilância em Saúde confirma transmissão comunitária da variante delta no RS

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou, neste sábado (24), a transmissão comunitária da variante delta (B.1.617.2) do coronavírus no Rio Grande do Sul. A condição foi atestada por meio de comunicado após a comprovação do vínculo entre os dois primeiros casos, que contraíram a Covid-19 em Gramado, na Serra, e o surgimentos de novos casos suspeitos.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou outro caso, em Nova Bassano, também na serra gaúcha, mas este este tem registro de viagem ao Rio de Janeiro.

O conceito de transmissão comunitária ou local é definido quando o contágio entre pessoas ocorre no mesmo território, sem histórico de viagem ou sem que seja possível definir de quem se contraiu a doença.

De acordo com a diretora do Cevs, Cynthia Molina Bastos, a confirmação do primeiro caso de Gramado por sequenciamento genético completo pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o aumento de prováveis casos de contaminação por essa linhagem identificadas pelo Cevs indicam que há circulação comunitária.

“A vacina protege contra essa variante, especialmente após a segunda dose no caso dos imunizantes que precisam de reforço. Mas a vacinação não impede que a pessoa se contamine e siga transmitindo o vírus. Por isso é preciso manter todos os cuidados de proteção contra a Covid-19, independentemente de ter tomado a vacina, principalmente quem possui qualquer fator de risco para complicações da doença”, ressaltou a diretora.

