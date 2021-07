Identificadas quatro mulheres mortas em acidente na BR-386, no Norte do Estado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foram identificadas as quatro mulheres que morreram em um acidente de trânsito na BR-386, em Tio Hugo, no Norte do Estado. As vítimas estavam em um HB-20, com placas de Porto Alegre, que colidiu frontalmente com uma carreta, no começo da noite de sexta-feira (23).

De acordo com informações dos Bombeiros, estavam no veículo Roberta Dorneles Morais, 28 anos, Tanize de Souza Ferreira, 32 anos, Janaina Boni Machado Martins, 26 anos, e Aline Becker Nachtigall, 32 anos.

A informação inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre as circunstâncias do acidente é de que o carro vinha no sentido Interior x Capital, quando acessou a contramão na BR-386, atingindo o outro veículo. O condutor da carreta, com placas de Lajeado, não se feriu.

Fonte: GauchaZH

