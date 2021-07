Três Passos: Sirenaço em memória aos bombeiros vítimas de incêndio na capital

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Rádio Alto Uruguai

Um ato no final da tarde de quinta-feira (22), em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros de Três Passos, foi promovido, em memória aos dois bombeiros militares que morreram, durante ação de combate a incêndio que atingiu um prédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública do RS, em Porto Alegre, na última semana.

O Sirenaço contou com a participação de policiais militares do 7º BPM, agentes da Polícia Civil e da Susepe, além de representante do SAMU/Salvar, além de integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos.

Na manhã dessa quinta-feira (22), o governador Eduardo Leite decretou luto oficial de três dias no Rio Grande do Sul pela morte de dois bombeiros militares no incêndio no prédio-sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Os corpos dos bombeiros Deroci de Almeida da Costa e Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós foram encontrados na noite de ontem após uma semana de intenso trabalho de buscas no local.

Conforme o decreto, o luto oficial é válido para todo o território estadual, durante três dias, a contar de quarta-feira (21/7), até sábado (24).

Fonte: Rádio Alto Uruguai

