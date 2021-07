Pelo menos dez pessoas ficam feridas em acidente com ônibus em Camaquã

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

Um ônibus saiu da pista e tombou na BR-116, em Camaquã, sul do Estado, no final da noite de quinta-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos 10 pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas no acidente, que ocorreu na altura do km 389, sentido Interior-Capital, por volta das 23h40min.

Nenhum dos envolvidos teve ferimentos graves. Cinco deles foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Camaquã e outros cinco para o Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora Aparecida (HNSA).

Ainda não há confirmação sobre o que teria causado o acidente. O ônibus, que tem placas de Camaquã, é de uma empresa de transporte turístico.

Conforme a PRF, não há bloqueios no local. Até as 5h desta sexta-feira (23), o veículo ainda seguia no acostamento. A previsão é de que seja removido durante a manhã.

Fonte: Gaúcha ZH

