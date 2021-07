Colisão deixa motociclista ferida em Erval Seco

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução

Uma colisão entre uma motocicleta modelo bis e uma Brasília ocorreu na manhã de quinta-feira, 22, por volta das 09h30min, na Avenida Capitão Balbino, próximo a Prefeitura de Erval Seco.

No acidente, a condutora da motocicleta ficou ferida e foi atendida pela equipe de saúde da secretaria municipal. Após foi conduzida até o Hospital de Caridade do município. Já o condutor do veículo não se feriu.

Populares ajudaram na remoção da motocicleta.

Fonte: Rádio Avenida FM

