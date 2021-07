Aceita denúncia contra mãe que arremessou bebê pela janela de um ônibus em Panambi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Fito: Fórum de Panambi/reprodução

A Juíza de Direito Simone Brum Pias, em substituição na 1ª Vara Judicial do Foro da Comarca de Panambi aceitou a denúncia contra a mãe de um bebê que arremessou o a filha recém-nascida da janela de um ônibus em movimento no dia 30/6, em Panambi.

O Ministério Público denunciou a mulher por tentativa de homicídio triplamente qualificado. De acordo com a denúncia, ela deu à luz no banheiro do ônibus e colocou a filha em um saco de lixo. Quando o veículo deixava a cidade de Panambi, ela arremessou a criança pela janela. A mulher seguiu a viagem até o município de Dezesseis de Novembro.

A denúncia incluiu as qualificadoras de motivo fútil, já que a mulher pretendia ocultar a existência da filha, meio cruel, pois a bebê foi arremessada pela janela do veículo em movimento em uma noite com temperatura de 1ºC, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em função da idade da menina.

Também houve registro ao fato de que o crime foi cometido contra vítima menor de 14 anos e contra descendente da acusada. A menina foi levada ao hospital pela polícia e permanece sob cuidados médicos.

A mulher está presa preventivamente.

Fonte: TJ/RS

