Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão que investiga execução de taxista

A Polícia Civil de Tenente Portela segue com as investigações que apuram a morte do taxista Ramiro Heurt, de 48 anos, executado com dois tiros da cabeça na noite da quarta-feira, 14 de julho, na ERS-330 em Tenente Portela.

Nesta quinta-feira, 22 de julho, os policiais sob o comando do Delegado Roberto Fagundes Audino, cumpriram mandados de busca e apreensão com o objetivo de buscar provas da participação de alguns suspeitos. Pelo menos um deles já estava sendo ouvido na Delegacia nesta quinta-feira, 22 de julho.

Maiores informações podem surgir nas próximas horas com o desenrolar das investigações da polícia a qual o site Portela Online segue acompanhando.

