Homem é preso em Nova Candelária por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil

Foto: Polícia Civil

Um homem de 23 anos foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (21), em Nova Candelária, por policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de São Leopoldo. O preso é suspeito de ter cometido virtualmente estupro de vulnerável e ter armazenado em seu celular diversas mídias relacionadas à pornografia infantil. A ação foi coordenada pela delegada Michele Mendes Arigony, em atendimento à ordem judicial expedida pela comarca de Três de Maio.

O crime foi registrado em São Leopoldo pela mãe da vítima e investigado pela especializada no município. Segundo a delegada, o suspeito possuía um perfil falso no aplicativo Kwai, uma rede social de vídeos curtos, onde ele se passava por outra criança. Com isso o preso induzia a vítima, de apenas 9 anos na época do crime, a trocar nudes e fazer vídeos introduzindo objetos nas partes íntimas. “Após a criança enviar os registros, o suspeito passou a ameaçar a vítima para que ela enviasse mais imagens nesse sentido”, explica.

O homem já possui antecedentes por outros crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Após sua captura, foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento de Santa Rosa onde ficou no aguardo de encaminhamento ao sistema prisional. A ação contou com apoio da Delegacia de Boa Vista do Buricá.

Michele pontua ainda que “a melhor maneira de evitar que este tipo de crime aconteça é que os pais estejam sempre atentos, em especial com quais pessoas os filhos estão se relacionando nas redes sociais”. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Polícia Civil, através do número (51) 98444-0606, ou na delegacia mais próxima.

Fonte: Jornal VS (São Leopoldo) – Rádio Alto Uruguai

