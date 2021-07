Polícia Civil realiza ação no combate a crimes contra o meio ambiente em Braga

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil através da Delegacia de Polícia de Braga, com apoio da DP Campo Novo, PATRAM e da Brigada Militar, cumpriu mandado de busca e apreensão nessa terça-feira (20).

A ação visou o combate a crimes contra o meio ambiente no município de Braga.

Na ocasião foram apreendidos cerca de seis metros estéreo de madeira nativa das espécies Canela de Veado e Maria Preta.

A Secretaria do Meio Ambiente do Município de Braga auxiliou no carregamento da madeira.

Polícia Civil

