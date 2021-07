Parto de emergência é realizado no Hospital Adesco de Humaitá

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação Hospital Adesco

Um parto de emergência foi realizado no último sábado (17) no Hospital Comunitário Adesco de Humaitá. As informações foram compartilhadas através da página do hospital no Facebook. Segundo a publicação, a gestante de 39 semanas deu entrada no hospital em trabalho de parto.

O médico plantonista Homero Perez e a enfermeira Jéssica Cruz dos Santos realizaram o parto improvisado de emergência no ambulatório do hospital. A bebê nasceu às 10h, pesando 2,835 kg e recebeu o nome de Emanueli dos Santos Cruz. As condições de saúde da recém-nascida foram descritas como chorosa, ativa e corada. Mãe e bebê passam bem.

Por meio de nota, o Adesco reforça a importância de se manter o hospital sempre de portas abertas, equipado e tendo uma equipe de médicos e enfermeiros qualificados para qualquer situação. “A nossa comunidade merece e necessita de um hospital local que tenha qualidade e um atendimento humanizado, como o Hospital Adesco vem prestando há tantos anos”, diz a nota.

Nos últimos anos foram realizados somente partos de emergência na casa de saúde humaitense. Em 2011, o hospital foi impossibilitado de realizar partos e cesarianas porque a instituição não dispunha de médicos obstetra e pediatra residindo no município. Desde então, quatro partos de emergência precisaram ser feitos, sendo um em 2014, outro em 2018, um também no ano de 2020, além do que foi realizado no último dia 17 de julho.

