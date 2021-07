BM presta apoio a SUSEPE na execução de revista no Presídio Estadual de Cruz Alta

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na terça-feira (20/07), a Brigada Militar por meio do 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChoque) e do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), apoiou a Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), durante revista no presídio estadual de Cruz Alta. O BPChoque, realizou a contenção dos presos junto ao pátio do presídio, enquanto outras equipes realizavam a revista geral nas celas do estabelecimento prisional.

Na revista estrutural foi localizado 45 aparelhos celulares, 49 carregadores de celular, 15 baterias de celulares, 51 facas artesanal tipo “stok”, drogas: 260 porções de maconha, cinco tabletes de maconha, 19 buchas de cocaína, dois pen drives, três chips telefônicos (contagem parcial).

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Foi confeccionado termo circunstanciado por desacato e desobediência a apenados após início de tumulto enquanto retornavam à uma das celas, onde foram contidos pelo efetivo.

Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...