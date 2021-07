Homem de 48 anos é o 8º óbito por complicações da Covid-19 em Humaitá

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um homem de 48 anos de idade é o 8º óbito em decorrência da Covid-19 em Humaitá. O paciente faleceu nesta segunda-feira (19), por volta das 18h, no Hospital Adesco de Humaitá. O sepultamento acontece nesta terça-feira (20) no cemitério da localidade de Boa Esperança, no interior do município, sem velório.

Boletim atualizado pela 17ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) informou nesta segunda-feira que, em Humaitá, foram registrados dois novos casos de Covid-19. Mais detalhes devem ser divulgados por meio de boletim da Secretaria Municipal de Saúde. A atualização municipal mais recente, publicada na sexta-feira passada (16), informou 22 casos ativos em Humaitá e, até então, dois pacientes hospitalizados.

Nesta terça-feira (20) é realizada vacinação contra a Covid-19 para a população em geral de 36 anos. A aplicação das primeiras doses ocorre junto à Unidade Básica de Saúde, desde às 9h até às 11h30 e das 13h às 17h. É necessário apresentar os documentos de RG, CPF ou cartão SUS e cartão de vacinação – caso o tiver.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

