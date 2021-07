Brigada Militar flagra novas aglomerações no final de semana na cidade de Braga

Compartilhar Pin 0 Compart.

No começo da madrugada de domingo (18/07), às 00h10min policiais militares do 7° BPM flagraram 11 pessoas aglomeradas no interior de uma sala comercial no centro da cidade de Braga.

Os jovens estavam descumprindo as normas especificadas no Decreto Estadual 55.882/2021, desrespeitando o distanciamento, sem fazer o uso de máscara, consumindo bebidas alcoólicas e no local não havia disponibilidade de álcool em gel.

Os suspeitos, após assumirem o compromisso em comparecer na audiência do juizado especial criminal, quando intimados, foram liberados.

