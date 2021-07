Barco de pesca com 800 quilos de cocaína a bordo é localizado em Itapema

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Federal localizou 844 quilos de cocaína escondidos em um barco industrial de pesca na madrugada desta terça-feira, 20 de julho, em Itapema. A droga estava dentro de sacolas, em meio às redes. Esta é a segunda apreensão de cocaína em um barco pesqueiro na região este mês. No dia 3 de julho, um carregamento com uma tonelada da droga foi localizado em uma embarcação de seguiria de Itajaí até a costa da África.

Desta vez, o barco foi identificado porque estava com o sistema de rastreamento desligado. Embarcações da pesca industrial levam a bordo um equipamento do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (Preps), que indica em tempo real onde são feitas as capturas. Isso permite um melhor controle ambiental da atividade.

Como o barco havia suspendido o rastreio, e estava muito próximo à costa – o que poderia identificar captura ilegal – a embarcação foi interceptada pela Polícia Federal. No entanto, os tripulantes não atenderam à ordem de parada e fizeram manobras para tentar escapar. Mesmo assim, a PF conseguiu finalizar a abordagem. Quando os policiais entraram no barco, encontraram a droga.

A embarcação foi conduzida ao Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal em Itajaí (Nepom), onde foi feita a retirada e a pesagem dos tabletes de cocaína. Os oito tripulantes foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

A coluna apurou que a PF deve investigar se há relação entre as duas apreensões de cocaína. Tudo indica que os barcos pesqueiros sejam o novo alvo do tráfico internacional de drogas em SC.

Fonte: NSC Total

