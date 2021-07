Parte de Deck de restaurante desaba e cerca de 50 pessoas caem na água em Porto Alegre

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução

O deck do restaurante Marina das Flores cedeu, por volta das 20h, desde domingo, no bairro Arquipélago, na região da Ilha das Flores, em Porto Alegre. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, cerca de 50 pessoas caíram na água.

Seis equipes do Corpo de Bombeiros Militar, duas por água e quatro por terra, foram para o local.

A SSP-RS informou que, em princípio, todas as pessoas foram retiradas da água. Uma delas precisou de atendimento no local pelo Samu e foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) da Capital.

Guarnições da BM também foram ao local para auxiliar no isolamento e o helicóptero do BavBM foi acionado para auxiliar com o holofote de iluminação na área da queda do deck.

Volantes da Polícia Civil também foram deslocadas à área. Não há informações sobre as causas do rompimento do deck.

Fonte: G1

