Frio aumenta e terça-feira começa congelante

Compartilhar Pin 0 Compart.

A MetSul Meteorologia alerta que o amanhecer desta terça-feira será ainda mais frio no Rio Grande do Sul e em muitas cidades de Santa Catarina e do Paraná, especialmente em localidades que tiveram muitas nuvens na primeira metade do dia de hoje.

Com o tempo mais aberto e o ar seco, a temperatura despenca e será muito baixa no começo do dia. O amanhecer desta terça, por exemplo, será congelante no Rio Grande do Sul com a grande maioria dos municípios do Estado apresentando mínima perto de 0ºC ou negativas. Espera-se que diversas cidades tenham as suas mínimas do ano.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Em Porto Alegre, a mínima deve ficar entre 4ºC e 5ºC, mas bairros mais periféricos do Sul, Leste e Norte da Capital podem ter 2ºC a 3ºC. Na região metropolitana, marcas de 2ºC a 3ºC ao amanhecer, entretanto pontos de zona rural como Lomba Grande, em Novo Hamburgo, e Morungava, em Gravataí, podem ter mínimas entre 0ºC e 2ºC.

No interior, as mínimas abaixo de zero serão generalizadas e devem ocorrer em todas as regiões, exceto o Litoral. Os Campos de Cima da Serra a as baixadas da área de Soledade podem registrar entre -5ºC e -7ºC. Na Serra, em geral, as mínimas vão ficar entre -2ºC e 0ºC, porém em baixadas e fundos de vale da região deve fazer entre -3ºC e -5ºC. No Planalto, as áreas urbanas de Passo Fundo e Carazinho devem amanhecer com 0ºC ou 1ºC, contudo em baixadas das zonas rurais deve fazer -2ºC a -4ºC.

No Centro do Estado, marcas ao redor de 0ºC a 1ºC na área de Santa Maria com mínimas negativas nas zonas rurais da região. No Centro-Serra, na região de Sobradinho, baixadas terão -2ºC a -4ºC. No Noroeste, o frio será novamente intenso com marcas em baixadas na região de Santa Rosa de -2ºC a -4ºC e ao redor de 0ºC nas zonas urbanas. Idêntica previsão para as áreas de Ijuí e Cruz Alta. Nuvens altas que ingressam podem impedir resfriamento maior.

No Oeste, Uruguaiana deve amanhecer com 1ºC ou 2ºC, entretanto pontos de Alegrete podem descer a 0ºC e Quaraí pode registrar novamente marcas negativas. Marcas abaixo de zero também na Campanha com -2ºC a 0ºC na região de Livramento e Bagé. No Sul gaúcho, Pelotas deve amanhecer com mínimas entre 1ºC e 3ºC. A Serra do Sudeste terá marcas abaixo de zero que podem chegar a -5ºC ou -6ºC em baixadas.

Santa Catarina também terá marcas perto de 0ºC ou negativas na maioria das suas cidades ao amanhecer nesta terça. No Planalto Sul, marcas de -7ºC a -9ºC são esperadas. Mínimas abaixo de 5ºC devem ocorrer em pontos da ilha, em Florianópolis. No Paraná, mais um amanhecer gélido com grande número de cidades ao redor ou abaixo de zero. Pode, de novo, fazer até -4ºC ou -5ºC em algumas cidades.

GEADA GENERALIZADA E FORTE

Com o frio muito intenso, haverá geada generalizada e forte, inclusive severa em alguns pontos. Grande parte do Sul do país terá a formação de geada no começo do dia e que poderá tardar a derreter em alguns locais, tamanha a intensidade. É muito provável que em pontos da Serra Gaúcha, dos Aparados e do Planalto Sul Catarinense, possa se ver geada em áreas de sombra até o final da manhã ou o começo da tarde.

A geada será tão forte ou severa em alguns municípios que é alto o risco de danos para lavouras de trigo e, principalmente, para a produção de hortaliças e frutas. A previsão é de geada para as três capitais do Sul, inclusive no cinturão verde da cidade de Porto Alegre, no Sul da Capital. Deve gear ainda em bairros do Norte e do Leste de Porto Alegre. Mesmo na praia pode gear em pontos dos litorais gaúcho e catarinense.

Várias cidades terão ainda na madrugada e ao amanhecer congelamento de água nas torneiras e das superfícies de poças e pequenos mananciais d’água, mesmo municípios que não estão em regiões serranas. Isso já ocorreu hoje no Paraná, como em Cascavel, e deve se repetir.

SEGUNDA-FEIRA COMEÇOU GÉLIDA

O ar polar derrubou a temperatura no Sul e em partes do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. Com o ciclone trazendo vento e nuvens pro Sul e o Leste gaúcho e catarinense, o que favoreceu neve muito fraca no final do domingo e no começo da segunda em São Joaquim, Urubici e Vacaria, a temperatura despencou onde o ar estava seco e com vento calmo e tempo aberto.

Casos do Noroeste gaúcho, Oeste de Santa Catarina, Sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e o Oeste paulista. Mínimas negativas ocorreram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Paraná teve o frio mais intenso do ponto de vista da média estadual com -5,4ºC em General Carneiro, -4,5ºC em Pinhão, -4,4ºC em Guarapuava, -4,2ºC em Ponta Grossa, -3,3ºC em Palmas, -3,0ºC em Toledo, -2,6ºC em Pato Branco, -2,4ºC em Inácio Martins, -1,7ºC em Cascavel e -0,9ºC em Foz do Iguaçu. Em Santa Catarina, a mínima foi de -4,3ºC no Morro da Igreja.

No Rio Grande do Sul, mínima abaixo de zero em 18 cidades que possuem estações meteorológicas. Destaque para -3,4ºC em Santa Rosa, -3,3ºC em Chapada, -2,4ºC em Quatro Irmãos, -1,7ºC em Cruz Alta, -1,6ºC em Palmeira das Missões, -1,2ºC em Carazinho, -1,1ºC em Pontão, -0,9ºC em Sarandi, -0,7ºC em Santo Augusto, -0,3ºC em Panambi, Quaraí, São José dos Ausentes e Erechim, e -0,1ºC em Espumoso.

TARDE DESTA SEGUNDA TAMBÉM FOI FRIA

A tarde foi também fria em muitas cidades, especialmente as que durante a manhã tiveram predomínio de nuvens. Casos de Porto Alegre em que a temperatura à tarde não passou de 12,6ºC e ainda de Cambará do Sul com Ausentes com 7,6ºC, Cambará do Sul com 8,3ºC e Canela com 9,5ºC.

Em Campo Bom, a máxima de 13,7ºC foi a mais baixa deste mês de julho até agora. Foi o quarto dia do ano em que a máxima não superou 14ºC na cidade do Vale do Sinos. A tarde mais fria do ano segue sendo a do dia 29 de junho com 11,4ºC na localidade.

A previsão é de tardes mais amenas a partir desta terça-feira com o enfraquecimento rápido do ar polar. As máximas nesta terça devem ficar entre 14ºC e 17ºC na maior parte dos municípios gaúchos e entre 17ºC e 19ºC em muitas cidades catarinenses e paranaenses.

O frio, contudo, vai seguir intenso nas próximas noites pelo tempo aberto e o ar seco que favorecem um maior resfriamento noturno. A ponto de alguns dados indicarem que a menor marca na Grande Porto Alegre nesta onda de frio possa ocorrer na quarta ou na quinta, mesmo com o ar polar bem mais enfraquecido.

Entre esta terça e a quarta-feira o sol aparece no Sul do Brasil, mas vai chamar a atenção que have8rá a passagem de nuvens altas que vão alcançar São Paulo. Por isso, não será surpresa que apareçam halos ou Cirrus com iridescência (cores nas nuvens) nestes dias. As nuvens altas podem frustrar resfriamento maior ainda em diferentes locais e as mínimas.

MetSul Meteorologia

Curtir isso: Curtir Carregando...