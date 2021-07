Dois homens são presos por contrabando de agrotóxicos no interior de Crissiumal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Dois homens foram presos pelo crime de contrabando de agrotóxicos na noite deste domingo (18) no interior de Crissiumal. As prisões e apreensão ocorreu por volta das 20h45 na localidade de Lajeado Leandro, próximo à fronteira com a Argentina.

Segundo o boletim de ocorrência, a Brigada Militar recebeu uma denúncia de que no local conhecido como porto de areia indivíduos estariam descarregando galões de um barco.

A guarnição se deslocou ao local onde visualizou dois indivíduos descarregando o material. Os homens tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pelos policiais e identificados – um deles é de nacionalidade argentina.

Foram apreendidos no local agrotóxicos de origem estrangeira, sendo 17 galões de agrotóxico Galgoquat SL e 18 galões de agrotóxico Paraquat Sigma. Os indivíduos receberam voz de prisão.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

