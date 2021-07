Dentro do Jogo: Quebra de jejuns

Compartilhar Pin 0 Compart.

Mais do que importante, vencer era uma necessidade para Grêmio e Inter no brasileirão. O desempenho ainda não foi bom, mas teve vitória.

Pelo momento que vivem na competição, somar três pontos era a maior prioridade do que jogar bem e com bom desempenho.

Quebrar os jejuns que vinham os incomodando e atrapalhando. O Grêmio venceu a primeira e deixou a lanterna, o Inter voltou a ganhar no Beira-Rio.

Vitórias que reabrem caminhos para que a dupla volte a ter tranquilidade para trabalhar e consigam retomar seu bom futebol.

Aos poucos os sinais de recuperação de ambos estão voltando. Os primeiros passos já foram dados, duelos razoáveis e agora resultados positivos.

Falta o encaixe final do conjunto, assim as vitórias com boas atuações voltarão e o adeus às incômodas posições na tabela.

Gremistas e colorados tem time para brigarem mais acima. Infelizmente neste ano, devido ao início ruim e se a reação prosseguir será apenas por vaga na Libertadores, e se conquistada já será ótimo.

Os resultados foram melhores que as atuações. Mas, enfim vitórias!

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

