Criança morre atropelada por ônibus em Três Passos

Foto: Rádio Alto Uruguai

Um menino de 12 anos, identificado como Kauã da Silva Teles, morreu no final da tarde desta segunda-feira (19) em decorrência de um atropelamento na rua Rui Barboza, no centro de Três Passos.

Sergundo informações apuradas no local, pela nossa reportagem, o menino estaria na Escola Estadual Águia de Haia realizando uma atividade escolar, quando na saída do educandário para retorno á sua residência, por volta das 17h30min, o menino que estava de bicicleta, foi atingido por um ônibus, vindo a óbito no local do acidente.

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do trágico acidente.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

