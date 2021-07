Como fica o tempo nesta segunda-feira?

Compartilhar Pin 0 Compart.

Massa de ar frio de origem polar associada a um centro de alta pressão definhe as condições do tempo nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul. Um ciclone extratropical na costa, sobre o Atlântico, mantém seu impacto no vento e na cobertura de nebulosidade.

O sol predomina no Rio Grande do Sul com amplos períodos de céu claro na maioria das regiões, mas no Sul e no Leste do Estado parte do dia ainda deverá ter a presença de nuvens pela circulação de umidade do ciclone na costa.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

A interação da fraca instabilidade isolada da circulação ciclônica com o ar gelado sobre o Sul do Brasil não permite se descartar a ocorrência de neve localizada e fraca em pontos de maior altitude do Nordeste gaúcho.

Com o afastamento gradual do ciclone extratropical, o vento é calmo a fraco na maioria das áreas, contudo o Leste do Estado ainda deve ter períodos de vento moderado a forte com rajadas. São os casos, por exemplo, de Porto Alegre e do Litoral Norte gaúcho.

Estas rajadas a cada hora mais esporádicas ocorrem principalmente entre a madrugada e de manhã, podendo se estender até o início da tarde. No final do dia, quase todo o Estado deve estar sem vento (calmo) ou com vento fraco.

A segunda-feira começa muito fria e com geada em pontos do Oeste, Noroeste e no Norte gaúcho que vão estar com tempo aberto, ar seco e vento calmo. Marcas negativas são esperadas.

A tarde de hoje, mesmo com sol, vai ser fria e as máximas serão baixas, situando-se entre 10°C e 13°C na maioria dos municípios gaúchos. Cidades do Leste gaúcho ainda terão o agravante do vento que traz muito baixa sensação térmica.

MetSul Meteorologia

Curtir isso: Curtir Carregando...