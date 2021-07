Policiais Militares do 39° BPM flagram rinha de galo em Novo Barreiro

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: 39° BPM

Na noite de sábado 17/07/2021, por volta das 21h10min, a Brigada Militar tomou conhecimento da ocorrência de um evento clandestino, envolvendo “rinha de galos”, na Linha Três Passinhos, Interior do município de Novo Barreiro.

Diante da informação, foi montado rapidamente uma operação, com aproximadamente 21 policiais militares da área do 39º BPM e 08 viaturas, que interviram no local e realizaram a abordagem e averiguação na chácara onde de fato ocorria o evento.

No total foram 35 pessoas abordadas e identificadas, sendo apreendidos no local, 23 galos de rinha, 08 munições cal. 20 mm; R$ 3.402,70 em dinheiro; 11 facas; 03 canivetes; 01 balança; 13 capas para transporte de galos; 03 pochetes; 04 celulares; 01 cronômetro; 01 caixa com esporas; 11 tesouras; 07 frascos de remédios; além de diversos utensílios, materiais, medicamentos, seringas e outros instrumentos para preparo dos animais



Três homens foram detidos; o proprietário da chácara (homem de 50 anos), foi identificado e preso em flagrante pelo crime ambiental e organização do evento. Também, durante identificação das pessoas, outro indivíduo (24 anos) foi preso, sendo constatado que encontrava-se com mandado de prisão preventiva em aberto; e um terceiro homem (48 anos), ficou detido tendo em vista encontrar-se em liberdade condicional para verificar a situação da medida.

Os três indivíduos, foram apresentados na Delegacia de Polícia, justamente com todo material apreendido no local.

Ao término do registro, o foragido foi encaminhado ao Presídio Estadual de Sarandi, e os outros dois homens foram liberados.

Por determinação da autoridade policial, o dono da chácara ficou com os animais como fiel depositário.

Fonte: 39°BPM

