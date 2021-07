Coronel Bicaco registra o 33° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Coronel Bicaco registrou o 33° óbito em decorrência da Covid-19. A vítima é um homem de 51 anos, que internou no Hospital Santo Antônio de Pádua na própria cidade, sendo transferido ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo onde permaneceu até a última sexta-feira, data do óbito.

A administração municipal de Coronel Bicaco emitiu nota de pesar e decretou luto oficial de três dias.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE PESAR E LUTO OFICIAL

A Administração Municipal de Coronel Bicaco, registra com profundo pesar o falecimento do servidor do Legislativo, Rogério Kronbauer, hoje ocorrido, em decorrência de complicações da COVID-19.

Rogério era servidor de carreira da Câmara de Vereadores desde fevereiro de 1993 e tinha 51 anos de idade. Foi também Secretário de Administração do Município nos anos de 2005 e 2006. Apesar de não pertencer ao Poder Executivo, por conta de suas atribuições de Agente Legislativo, sempre esteve muito próximo e interagindo com as questões administrativas do município e seus respectivos governos.

As posições sempre firmes e as convicções políticas inarredáveis, nunca foram empecilho para o bom relacionamento e a amizade sólida com todos aqueles com quem convivia, seja na sociedade ou nas relações de trabalho.

Gremista fanático e tradicionalista de coração, sempre esteve envolvido com estas entidades, trabalhando e apoiando suas ações. Como servidor público foi atuante em questões sindicais e era atualmente integrante do Conselho do Sistema Municipal de Previdência dos Servidores – SIMPS.

Nossas mais profundas condolências à família, em especial ao seu filho Felipe, servidor deste Município. Estamos todos carregando um pouco desta dor e perda. Pelo Decreto n. 2013/2021, ficou estabelecido luto oficial por três dias no Município.

A 20 Região Tradicionalista também emitiu nota de pesar e lamentou a morte de Rogério Kronbauer, já que o mesmo por muitas vezes foi integrante da diretora da instituição.

Coronel Bicaco tem hoje 32 casos ativos de Coronavírus e nove pacientes hospitalizados.

Fonte: MB Notícias

