PRF prende na BR-386 casal com 50 quilos de cocaína escondida na lataria de caminhonete

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Divulgação PRF

O prejuízo financeiro causado ao crime é próximo a 7 milhões de reais

Na tarde deste sábado (17), na BR 386 em Seberi, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e uma mulher que transportavam 20 quilos de cocaína e 30 quilos de pasta base num fundo falso de uma caminhonete.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Com apoio do serviço de inteligência, policiais rodoviários federais identificaram uma Pick-up Corsa que entrava no Rio Grande do Sul, vinda de Santa Catarina, com suspeita de estar sendo utilizada para algum tipo de atividade ilícita. Os policiais monitoraram a rodovia e encontraram o carro parado em um restaurante da região.

Escondido num fundo falso da caçamba do caminhonete, que tem placas do Paraná, foram encontradas dezenas de tabletes de drogas, sendo 20 quilos de cocaína e 30 quilos de pasta base. O condutor, de 30 anos, e uma mulher, de 20 anos, ambos acreanos, informaram que entregariam a carga na cidade de Cruz Alta. O prejuízo financeiro aos criminosos é estimado 6,8 milhões de reais.

Os presos foram encaminhados à polícia judiciária em Santo Ângelo, juntamente com carro e droga.

Curtir isso: Curtir Carregando...