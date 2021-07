Derrubadas, Crissiumal, Esperança do Sul, Tiradentes do Sul e demais municípios de fronteira receberão 123 mil doses extras de vacina contra Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Governo do RS

Vindo do Rio de Janeiro, avião com 310.500 doses de Astrazeneca pousou no aeroporto de Porto Alegre pouco depois das 17h30 – Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Para reforçar a proteção contra novas variantes do coronavírus, parte da remessa de 310.500 doses de Astrazeneca que chegou pouco depois das 17h30 desta quinta-feira (15/7) ao aeroporto de Porto Alegre terá como destino a fronteira.

Ao todo, 29 municípios na fronteira com o Uruguai e a Argentina irão receber 123.040 vacinas para ampliar a campanha de imunização nesses locais. Os imunizantes serão destinados para a primeira aplicação (D1). O envio de doses extras a essas regiões é uma estratégia do Ministério da Saúde para evitar o ingresso no país de novas variantes da Covid-19.

As demais vacinas Astrazeneca que vieram no voo vindo do Rio de Janeiro serão destinadas a outros municípios, para que possam avançar na imunização por idade da população. A decisão foi tomada nesta quinta (15), em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), entre Estado e representação dos municípios, por meio do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS).

Além das 310.500 vacinas recebidas nesta quinta (15), a Secretaria da Saúde (SES) também entregará 378.530 doses de Astrazeneca que estavam reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) para a segunda dose (D2). Os lotes serão distribuídos na sexta-feira (16/7).

Municípios da fronteira que irão receber as vacinas:

Derrubadas

Esperança do Sul

Tiradentes do Sul

Chuí

Herval

Jaguarão

Pedras Altas

Santa Vitória do Palmar

Aceguá

Bagé

Dom Pedrito

Barra do Quaraí

Itaqui

Quaraí

Santana do Livramento

Uruguaiana

Garruchos

Pirapó

Porto Xavier

Roque Gonzales

São Borja

São Nicolau

Alecrim

Doutor Maurício Cardoso

Novo Machado

Porto Lucena

Porto Mauá

Porto Vera Cruz

Crissiumal

