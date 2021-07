Colisão frontal envolve dois veículos na BR 472 entre Três de Maio e Boa Vista do Buricá

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito no início da noite de quinta-feira (15), deixou quatro pessoas feridos na localidade de Ponto Alta, município de São José do Inhacorá.

Uma colisão frontal, envolveu os veículos GM Kadett com placas de Dr. Maurício Cardoso, e um Ford Focus emplacado em Boa Vista do Buricá. Os veículos eram conduzidos no trajeto da rodovia entre os municípios de Três de Maio e Boa Vista do Buricá.

Os feridos, dois ocupantes do Focus foram encaminhados pelo Samu para o Hospital de Caridade de Boa Vista do Burica, já o condutor do Kadett e carona, foram encaminhados pelo Samu e o Corpo de Bombeiros para o Hospital São Vicente de Paulo em Três de Maio.

Fonte: Paulo Marques Notícias

