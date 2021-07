Campanha Abraça Sicoob arrecada mais de 1 tonelada de alimentos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

O Sicoob Creditapiranga SC/RS realizou entre os dias 28 de junho a 10 de julho a Campanha Abraça Sicoob, que teve como objetivo arrecadar alimentos para instituições e pessoas em vulnerabilidade social. Essa atividade integrou as ações do Dia de Cooperar – Dia C, comemorado no primeiro sábado de julho.

A campanha ocorreu em todas as agências do Sicoob Creditapiranga SC/RS, arrecadando mais de 1 tonelada de alimentos. As doações foram feitas para hospitais, asilo, assistência social e famílias carentes, beneficiando mais de 500 pessoas.

De acordo com a Assistente de Comunicação e Marketing Taila Pollyana Müller, fazer parte de uma instituição financeira cooperativa é cuidar da comunidade e gerar impactos positivos. “Assim buscamos alternativas para atender as demandas das comunidades a qual estamos inseridos, renovando o nosso compromisso com o 7° princípio do cooperativismo.”

Ela destaca que a campanha foi um movimento solidário que contou com a participação dos Voluntários Transformadores do Instituto Sicoob, que puderam pôr em prática os valores do cooperativismo. “A cooperação é a base do Sicoob e nos motiva a entregar serviços financeiros mais justos e vantajosos para nossos cooperados, pois cooperar transforma.” finaliza Taila.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5,2 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, entre outras soluções financeiras. O Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios.

É formado por 366 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 3.523 pontos de atendimento em 1.934 cidades brasileiras.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing

