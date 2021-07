Câmara aprova novo valor do salário mínimo de 1.147,00 para 2022

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: reprodução

A Câmara dos Deputados aprovou nessa quinta-feira (15) o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 com o novo valor do salário mínimo para o ano que vem. Atualmente, menor salário pago no País é fixado em R$ 1.100.

O reajuste proposto na LDO seguiu a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O texto do PL segue para apreciação dos senadores.

VALOR

Pela LDO o salário mínimo terá um acréscimo de R$ 47,00 (4,27%), passando para R$ 1.147. Além do salário mínimo, o relatório do deputado Juscelino Filho (DEM-MA) manteve as estimativas do governo para a economia em 2022, como inflação de 3,5%, crescimento do Produto Interno Bruto PIB) de 2,5% e taxa básica de juros média de 4,7%.

Fonte: Agência Brasil

