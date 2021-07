Compartilhar Pin 0 Compart.

A Administração Municipal de Boa Vista do Buricá, juntamente com a Secretaria da Saúde, confirmaram na manhã desta sexta-feira (16), o 11º óbito por Covid-19 no município.

A vítima é uma pessoa do sexo feminino, 49 anos, com comorbidades e estava internada na UTI COVID-19 (Unidade ABOSCO) no Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa e veio a óbito ontem, 15 de julho.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Boa Vista do Buricá tem 15 casos ativos de Coronavírus.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...