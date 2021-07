PRF prende traficante com 9 quilos de cocaína e crack no tanque de combustível do carro em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por tráfico de 3 quilos de cocaína e 6 quilos de crack na manhã desta quarta-feira (14), na BR 285 em Passo Fundo. A droga estava escondida dentro do tanque de combustível de um Uno.

Durante uma operação com o apoio do serviço de inteligência, policiais rodoviários federais localizaram um Uno com placas de Santa Catarina, suspeito de estar transportando algum ilícito.

O carro foi abordado na BR 285, quando chegava em Passo Fundo. O motorista era um homem de 36 anos, morador de Cascavel/PR.

Ao desmontarem o tanque de gasolina, os policiais encontraram tabletes de drogas enrolados em bexigas de borracha. No total foram contabilizados 6 quilos de crack e 3 quilos de cocaína.

O preso, as drogas e o veículo foram encaminhados para registro do flagrante na área judiciária.

PRF

