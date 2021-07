PRF atende acidente com morte em Entre Ijuís

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

Na tarde desta quinta-feira, 15, na BR 285, em Entre Ijuís, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um grave acidente de trânsito envolvendo uma Tracker e um conjunto bitrem. Um homem morreu no local.

Logo que foram informados de um acidente na BR 285, em Entre Ijuís, os policias rodoviários federais deslocaram ao local, onde constataram uma colisão frontal entre uma Tracker com placas de Santo Ângelo e um conjunto bitrem de Entre Ijuís.

O condutor do carro, um homem de 54 anos, faleceu no local. O motorista do bitrem, de 62, teve lesões leves, ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Junto com a PRF, participaram do atendimento a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

O trânsito não sofreu obstrução.

Foto: PRF

PRF

