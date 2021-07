Morre taxista baleado em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Não resistiu aos ferimentos o taxista encontrado na noite desta quarta-feira, 14 de julho, baleado dentro de seu carro que estava parado às margens da ERS-330, entre os municípios de Tenente Portela e Miraguaí. Ramiro Heurt, de 48 anos, chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado ao hospital.

O crime ocorreu por volta das 21h no acesso a localidade de Alto Alegre. A vítima que é natural da cidade de Miraguaí, foi encontrada no banco do motorista, ainda com sinais vitais, mas com ferimentos provocados por tiro na cabeça.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

A reportagem do site Portela Online foi ao local e avistou de uma determinada distância permitida pelos policiais, no interior do veículo, no lado do motorista, um par de chinelos que provavelmente pertence a vítima e que pode indicar que o taxista atendia a um chamado de última hora. Já no console do veículo estavam alguns objetos depositados no local de forma organizada, entre eles um celular.

Somente a investigação da Polícia Civil e da perícia técnica vai determinar o que realmente ocorreu, mas estas últimas informações deixam dúvidas se o que ocorreu foi uma execução para não pagar a corrida, uma execução por outros motivos ou latrocínio que é o roubo seguido de morte. Se foi latrocínio porque o celular que provavelmente pertencia a vítima não foi levado?

Estas e muitas outras questões sobre este crime brutal devem ser esclarecidos pela polícia através das perícias.

O corpo da vítima será velado na Capela da Funerária Engler, localizada em frente ao Hospital Santo Antônio. Seu sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira, em horário e local que será informado posteriormente nesta mesma notícia.

Curtir isso: Curtir Carregando...