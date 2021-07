Compartilhar Pin 0 Compart.

Humaitá registrou o 6° óbito por Covid-19. A vítima é uma mulher de 76 anos que estava internada na UTI Covid do Hospital de Caridade de Três Passos. Ela veio a óbito na terça-feira, 13 de julho.

A confirmação do óbito por Covid-19 está no boletim divulgado pela 17 Coordenadoria Regional de Saúde com sede em Ijuí dessa quarta-feira (14), da qual Humaitá pertence.

Humaitá tem 38 casos ativos de Coronavírus.

Fonte: MB Notícias

